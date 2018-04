Pestra noč za gasilce in reševalce, gorele so stanovanjske hiše

ROGAŠKA SLATINA, ŠTORE, ŠENTJERNEJ – Gasilci so imeli v soboto in ponoči precej dela z gašenjem požarov v stanovanjskih hišah. Reševalci so oskrbeli več poškodovanih, eno osebo so odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.



V Kačjem Dolu, občina Rogaška Slatina, je v soboto nekaj pred 17. uro zagorelo v sobi stanovanjske hiše. Posredovali so poklicni in prostovoljni gasilci, ki so ogenj omejili, ga pogasili ter prezračili in pregledali prostore. Ena oseba se je lažje poškodovala, reševalci so jo oskrbeli na kraju dogodka.



Ob 23. uri je v Pečovju, občina Štore, zagorel del mansarde v stanovanjski hiši. Požar, ki je objekt poškodoval, so pogasili gasilci. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, zato so jo reševalci prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.



Ob 2.35 je zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše v Dolenjem Vrhpolju v občina Šentjernej. Gasilci so ogenj pogasili, prezračili prostore zadimljene stanovanjske hiše in postavili gasilsko stražo. Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli stanovalce, ki so se nadihali dima. Vzrok požara in višino škode bodo raziskali policisti.



Uprava za zaščito in reševanje poroča še o enem dimniškem požaru v naselju Bukov Vrh nad Visokim v občini Škofja Loka in dveh požarih zaradi pozabljene hrane na štedilniku v Škapinovi ulici v Celju in na Babni Gori v občina Dobrova - Polhov Gradec, vendar o poškodovanih ne pišejo.