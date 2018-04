Pešec poškodoval kolesarko

SOLKAN – V nedeljo se je zaradi padca lažje poškodovala 52-letna kolesarka. Ta je skupaj z drugo voznico kolesa vozila iz Solkana proti naselju Plavam. Na kolesarski stezi sta dohiteli tekača in ga skušali obvoziti, vendar se je ta nepričakovano obrnil, tako da se 52-letnica zaletela vanj in padla po tleh.



Poškodovani kolesarki so prvo pomoč nudili novogoriški poklicni gasilci in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Prometni policisti so pešcu zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.