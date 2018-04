Padel v ogenj in utrpel hude opekline

IDRIJA – V ponedeljek popoldne se je med kurjenjem trave blizu ene od stanovanjskih hiš na območju naselja Spodnja Kanomlja v občini Idrija poškodoval 67-letni domačin.



Med kurjenjem ga je obšla slabost in je padel v ogenj ter pri tem utrpel hude opekline po različnih delih telesa, poroča PU Nova Gorica. Tuja krivda izključena Moškemu se je uspelo rešiti iz ognja in priti do bližnje stanovanjske hiše, kjer sta ga našli občanki.



Na kraju so mu nudili prvo pomoč reševalci nujne medicinske pomoči ZD Idrija, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



Policisti PP Idrija so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.