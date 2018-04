Padel pod motokultivator in se hudo poškodoval

METLIKA – Metliški policisti so bili v ponedeljek nekaj po 13. uri obveščeni o nesreči pri delu v kraju Otok, kjer naj bi se huje poškodoval moški.



Opravili so ogled in prve ugotovitve kažejo, da je 60-letni moški na njivi opravljal dela z motokultivatorjem. Pri odpravljanju napake na uplinjaču je padel pod delujoč samohodni motokultivator, ki mu je hudo poškodoval obe nogi, so sporočili iz PU Novo mesto.



S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana.



Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. Z žago po nogi Okoli 14. ure pa se je v Ždinji vasi pri delu z motorno žago hudo poškodoval 53-letni moški. Med žaganjem vej na drevesu naj bi se ena veja odbila, moški pa se je z žago poškodoval po nogi in utrpel hude poškodbe.



Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo.