ŠENTJUR – Danes ob 10.28 je v Visočah, občina Šentjur, oseba padla v globino in pri tem utrpela hude telesne poškodbe.



Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja, ki so jo oskrbeli ter predali dežurni ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči iz Maribora. S policijskim helikopterjem so jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor.



Gasilci PGD Planina so zavarovali kraj pristanka helikopterja, poroča uprava za zaščito in reševanje.