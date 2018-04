Ogenj vzel avto in 30 tisočakov

V Masterchefu padle grožnje

V kuhinji ni vroče samo zaradi ognja in ogretih pečic, ampak tudi zaradi ostrih jezikov. Glavna vročekrvneža sta bila tokrat Leon in Jernej. Na izločitvenem testu je Leon navijal za svojo kolegico, ji glasno svetoval, kaj naj naredi in kako. Jerneja je to precej zmotilo in je rekel, da s takim početjem dela ljudi samo živčne. Leon nad tem ni bil navdušen in mu je zabrusil: »Je*i se!«