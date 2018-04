KRNICA – Pri koprski policijski upravi razkrivajo podrobnosti nesreče, ki se je zgodila med delom na cesti in je bila usodna za enega delavca.



Kot smo že poročali, je zasulo delavca, ki sta delala v jarku.



»Ob 15.30 smo bili obveščeni, da so v Krnici med Črnim Kalom in Rižano prekopavali cesto. Pri tem se je na strani odtrgal del stene, material pa je v jašku zasul dva delavca. Eden od njiju, 54-letni državljan Makedonije, je na kraju zaradi poškodb umrl,« so sporočili iz PU Koper.