Obtoženca iskali v Bosni, on pa se mirno sprehaja v domačem kraju

Sporni dokaz s facebooka

Zasavci naj bi ga videvali okrog zdravstvenega doma.

»Glede Smajlovića sem obvestil dežurnega Policijske postaje Trbovlje.

LJUBLJANA, ZAGORJE OB SAVI – Na ljubljansko okrožno sodnijo ne morejo zvabiti Trboveljčana, ki je eden od obtožencev v zgodbi o razsipnem in zato kaznivem predpisovanju pomirjeval ter uspaval zasavskim odvisnikom. Zanj za zdaj še ni odrejen pripor, ampak odredba za prisilno privedbo, toda policisti ga očitno ne izbrskajo, da bi ga pripeljali na predobravnavni narok pred kazensko sodnico. Je pa zdaj očitno dokončno jasno, da je Smajlović ni popihal v Bosno, saj naj bi ob enem zadnjih razpisanih narokov celo prišel na sodnijo, vendar z enourno zamudo. Prevzel naj bi zapisnik, na katerem je bilo jasno zapisano, da mora znova priti v ponedeljek, ko pa ga spet ni bilo.Kako torej do Smajlovića, za katerega je imel njegov odvetnikše nedolgo nazaj le domnevni podatek, da živi na njemu neznani lokaciji v Bosni, sodnija pa je Interpol zaprosila, naj poskuša prek bosanskih kolegov izbrskati njegov naslov v tej državi? Toda zapisi v Slovenskih novicah, da naj bi ga iskali zaman, so naleteli na precej jeze zasavskega bralstva. Tako se nam je že konec februarja oglasila bralka, »da ga glede na napisano iščejo povsod. Njega pa ni v nobeni Bosni, lepo se sprehaja po Trbovljah in se niti ne skriva. Viden je skoraj vsaj dan v okolici Zdravstvenega doma Trbovlje.«Še pomenljivejše je pismo, ki nam ga je pred dnevi poslal Zasavec, ki se mu zdi absurdno, da naj bi bil Smajlović nedosegljiv slovenskim organom: »Pred približno dvema tednoma sem obiskal trgovino Optika v ZD Trbovlje. Pred njo sem videl sedeti iskanega Mersada Smajlovića, ki me je celo pozdravil. O tem sem na stacionarno telefonsko številko obvestil dežurnega Policijske postaje Trbovlje in jim poslal tudi mail z navedbo takrat tam prisotnih drugih meni poznanih oseb.«O ljudeh, ki naj bi jih videl poleg Smajlovića, piše tako: »Tam se zbirajo zlasti v času, ko se deli metadon v metadonski ambulanti. Videl sem, da pridno uporabljajo telefone in sklepajo svoje posle.«Podobno pismo je Zasavec poslal na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in zanj je izvedela tudi sodnica Testenova, ki bo verjetno znova poskušala pobarati zasavske može postave, ali so sploh kaj povohljali za Smajlovićem.Tudi zaradi tega zapleta še vedno ni znano, kdaj se bo začelo sojenje zagorskemu zdravniku, ki je pri 76 letih obtožen, da je v borih dveh letih predpisal 200.000 pomirjeval ali uspaval, tako početje pa po mnenju tožilcev spada v svet trgovanja z mamili. Številke so naravnost frapantne, zgolj za primer: če je povprečen zdravnik splošne medicine leta 2012 predpisal do štiri bele oziroma plačljive recepte za pomirjevala in uspavala, naj bi jih Grošelj kar 900.Smajlović,in njen sinCukjatiso obtoženi prometa s prepovedanimi drogami, predpisanih jim zdravil naj namreč ne bi uporabljali le zase, ampak jih tudi preprodajali. Preostala trojica je na predobravnavnih narokih krivdo že zanikala, Smajlovića pa jim je doslej uspelo zaslišati le v svetu preiskave, ko je priznal, da je zdravila razdajal, ne pa tudi prodajal.Nad celotnim postopkom pa še visi kanček negotovosti, sodnica Testenova se po naših informacijah še ni odločila v zvezi z zahtevo Cukjatijevega odvetnikapo izločitvi enega od dokumentov v spisu.Šlo naj bi za sploh prvi dokaz v tej zgodbi, na podlagi katerega je stekla kriminalistična preiskava v zvezi z Grošljem in njegovimi pacienti., mati ene od odvisnic, je namreč policistom prinesla fotografije, ki jih je posnela na hčerinem profilu na facebooku, šlo pa je zadopisovanje z Jernejem, ki naj bi razkrivalo zdravnikovo početje.Po prepričanju odvetnika Ravnika gre za nezakonito pridobljen dokaz, ki bi torej moral leteti iz spisa, pojavlja pa se vprašanje, kaj bi se v tem primeru zgodilo s preostalimi zbranimi dokazi.Preden bo sodnica o tej zadevi odločila s posebnim sklepom, je mater in hčer pred kratkim tudi zaslišala. Mati je povedala, da je hči pustila računalnik prižgan in da je fotografije na policijo odnesla šele po več mesecih, ker pristojne zdravstvene institucije niso ukrepale. Za hčer pa je zadeva jasna, strinja se namreč z odvetnikom Ravnikom, da je mati brez njene privolitve storila nekaj, česar ne bi smela: »S fotoaparatom je posegla v nekaj, kar ni bilo njeno, v moj profil na facebooku. Moje dopisovanje z Jernejem je fotografirala nezakonito.«