Obračun v stanovanju: poškodoval ga je z več kot 30 centimetrov dolgim nožem

PTUJ – Sinoči sta v skupnem stanovanju na Ptuju popivala moška, stara 57 in 60 let. Pri tem sta se sprla, starejši pa je pričel mlajšemu groziti, da ga bo pretepel. Zaradi tega je mlajši v roke vzel kuhinjski nož dolžine preko 30 cm in z njim starejšega popraskal po prsih. Zatem sta se umirila in pila naprej vse do prihoda policije.



Policisti bodo starejšemu vročili plačilni nalog, mlajšega pa bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Popraskanec ni iskal zdravniške pomoči, saj iz prask ni niti krvavel, so sporočili iz PU Maribor.