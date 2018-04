MEŽICA – Ob 20.01 je v Mežici v reko Mežo padel občan.



Na kraj so bili napoteni gasilci PGD Mežica in reševalci ZRCK Koroške, vendar se je občan pred njihovim prihodom sam rešil iz vode.



Zdravniška pomoč ni bila potrebna, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.