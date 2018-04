Nove podrobnosti o pogrešanem italijanskem študentu

LJUBLJANA – Policisti še vedno iščejo 26-letnega italijanskega študenta Davideja Marana, za katerim se je v Ljubljani pred mesecem dni izgubila vsaka sled. Prečesali so vso Ljubljano, tudi reko Ljubljanico, a za zdaj sreče pri iskanju niso imeli.



Pred dvema tednoma je policija iskala sprehajalca, ki sta bila v času, ko so nadzorne kamere posnele Italijana, na Petkovškovem nabrežju. Kot so pojasnili pri policiji, je bil poziv javnosti uspešen, saj sta se sprehajalca javila in so z njima opravili razgovor.



»Iskanje pogrešanega italijanskega študenta še vedno poteka. Trenutno ni načrtovana nobena iskalna akcija. Policisti pa so s sprehajalcema opravili razgovor,« so nam na vprašanja kratko in jedrnato odgovorili pri PU Ljubljana.



Kaj se je zgodilo z Davidejem, torej ostaja skrivnost. V medijih, predvsem italijanskih, se je pisalo o tem, da ga je odnesla Ljubljanica, spet drugi pa so poročali, da so ga opazili v več italijanskih mestih.