Nosečo prostitutko prodal za rabljen avto

LJUBLJANA – Paraplegikin njegova partnericaPuškar sta bila spoznana za kriva, da sta zaradi zlorabe prostitucije zasužnjila mlado revno Bolgarkoin jo imela več mesecev pod ključem v ljubljanskih in novomeških stanovanjih. Vsak dan sta ji pripeljala celo tja do ducat moških, ki jih je reva morala zadovoljiti za njun žep. Cenik je bil 50 evrov za običajni ter 100 evrov za analni seks.Vse skupaj naj bi se sicer začelo z Bolgarom, ki naj bi pri nas polagal parket, za dodaten zaslužek pa je iz domovine v Slovenijo z namenom izkoriščanja prostitucije pripeljal dve ženski.Prva je bila, vdova in mati dveh mladoletnih otrok. Zapletlo pa se je z drugo Bolgarko, ki naj bi jo Mitov leta 2010 pripeljal k nam. Sprva naj bipri nas prodajal skupaj z že večkrat obsojenim mariborskim zvodnikom. Ko pa je nesrečnica ugotovila, da je noseča, naj bi jo Mitov po ugotovitvah preiskovalcev prodal zakoncema Puškar. V obtožbi je zapisano, da sta jo kupila v zameno za rabljeni avtomobil kia clarus, ki naj bi bil vreden 540 evrov. Puškar naj bi ji nato plačal splav, odplačevati pa mu je morala z delom, torej s prostituiranjem. Na dan je morala občevati z med pet in 12 moškimi. Puškarjeva sta bila obsojena že leta 2012, po priznanju krivde je njega doletela kazen tri leta in osem mesecev zapora, njo pa leto in 10 mesecev.Ko je Mitov izvedel za aretacijo Puškarjevih, jo je urno popihal iz Slovenije. Iz Bolgarije je sporočal, da nima pojma, zakaj ga sploh iščemo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, saj se s čim takim ni nikoli pečal, zvodnike pa sovraži. Šele leta 2016 so nam ga na podlagi mednarodne tiralice izročili srbski pravosodni organi, v tej državi je namreč sedel zaradi tihotapljenja prebežnikov.Na ljubljanskem okrožnem sodišču mu je specializirani tožilecdokazal, da je k nam pripeljal obubožani Bolgarki in ju izkoriščal za prostitucijo. Zdaj 53-letni Mitov je bil obsojen na enotno zaporno kazen pet let zapora; na račun ravnanja z Aneliyo so ga obsodili na dve leti in pol zapora, zaradi Daniele pa tri leta.Glede Aneliye so pozneje sodbo malce spremenili ljubljanski višji sodniki, kazen so mu znižali na dve leti in dva meseca zapora. Glede Daniele pa so sodbo razveljavili in jo vrnili v vnovično odločanje prvosotopenjskemu sodnemu organu. Višji sodniki so se namreč strinjali z njegovo pritožbo, da ima pravico zaslišati oškodovanko. Ponovljeno sojenje pred velikim senatom okrožne sodniceje steklo včeraj. Ob Mitovu je sedela sodna tolmačka za bolgarski jezik, a se je izkazalo, da obtoženec njene pomoči skorajda ne rabi, saj se je že kar precej dobro naučil slovenskega jezika. V priporu je v Murski Soboti.Včeraj so zaslišali Potočnika, ki so ga privedli iz zapora, komaj pa hodi in govori, saj naj bi ga leta 2015 zadela serija možganskih kapi. Vztrajal je pri tem, kar je povedal že na prvem sojenju, to pa je bilo, da Daniela ni nikoli delala zanj. Potočnik je v tem postopku priča, v zgodbi pa tudi obtoženec na mariborskem sodišču. Sodnica je sporočila, da bodo Danielo prek videokonference iz Bolgarije zaslišali 23. maja.