Šokantne podrobnosti streljanja, 38-letnik se bori za življenje

PORTOROŽ – Poročali smo, da je bila policija v soboto okoli 19.30 obveščena o streljanju v Portorožu.»Poškodovan je 38-letni moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so postavili blokadne točke in storilca še iščejo,« so sporočili iz koprske policijske uprave. Poteka intenzivna preiskava, zato policija več podatkov za zdaj nima. Ko bodo znane okoliščine dogodka, bodo o tem obvestili tudi javnost.Kot nam je sporočila naša sodelavka, je strelec prišel iz smeri lokala Cacao in streljal na pet oziroma šest moških, ki so hodili po pesku. Ustreljeni je prišel do picerije, kjer se je zgrudil. Žrtev je v kritičnem stanju. Iz izolske bolnišnice so ga prepeljali v UKC Ljubljana.Policija išče strelca, ki naj bi izstrelil pet oziroma šest krogel.