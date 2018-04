Neznanec zažgal lokal v BTC

LJUBLJANA – V noči na sredo so policiste obvestili o eksploziji v poslovni stavbi na območju BTC. Kot smo že poročali, so posredovali gasilci in policisti Ljubljanski kriminalisti preiskujejo sum požiga. Ugotovili so, da je za zdaj še neznanec vlomil v poslovni objekt in v kozmetičnem salonu zanetil ogenj s pomočjo vnetljive tekočine. Z ogledom ni bilo mogoče potrditi eksplozije. Zaradi požara in dima se je sprožil samodejni sistem ugašanja požara na območju celotne stavbe, zaradi česar je bilo namočenih več trgovin in pisarn. Gasilci so požar pogasili in sanirali objekt, saj je bil večji del pisarn in trgovin poplavljen.Nastala je večja materialna škoda.