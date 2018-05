Neraziskano: umor Majde Pratneker

Nihče ni videl ničesar

Spor zaradi prodaje deviz?

Usodnega dne nekaj po 13. uri naj bi možakarja, ki sta prišla v stanovanje, tam pravzaprav iskala njenega prijatelja D. P. Menda so bili z njim dogovorjeni in sicer zaradi menjave deviz. D. P. se je tako kot Pretnekerjeva ukvarjal z enakimi posli, poznanstvo pa sta sklenila na mariborski tržnici in delovala sta kot partnerja. Toda pri takih poslih večkrat pride do sporov, kar naj bi se zgodilo tudi v njunem primeru, saj naj bi se eden od njiju zatekel k prevari.

Žrtev maščevanja

V preiskavi so se kriminalisti temeljito ukvarjali z Majdinim načinom življenja. Ugotovili so, da se je res ukvarjala s preprodajo deviz, toda vse kaže, da neznanca nista iskala denarja. Po krvavem obračunu namreč iz stanovanja nista odnesla ničesar. Zato so izključili rop, iz tega se je porodila domneva, da je bila Pratnekerjeva verjetno žrtev maščevalnega obračuna.