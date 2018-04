Na ukradenih kolesih prišla krast v Slovenijo

KOBARID – V ponedeljek ob 4.36 so policiste obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v Kobaridu, kjer je lastnik zalotil vlomilca in ju pregnal.



Tolminski policisti so nekaj minut po 5. uri v okolici Kobarida med vasema Ladra in Smast izsledili mlajša tujca na kolesih, za katera je obstajal sum, da sta vlamljala. Policisti so moška identificirali kot 28-letnega državljana Maroka in mladoletnega državljana Ukrajine, ki imata urejen status bivanja v sosednji Italiji. Ugotovili so še, da sta se osumljenca pripeljala z ukradenima kolesoma iz Italije. Predali so ga mami Policisti so 28-letnemu Maročanu odredili pridržanje v policijskih prostorih. Naslednji dan so ga privedli k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je po zaslišanju odredila pripor. Mladoletnega osumljenca pa so predali njegovi mami, ki ga je odpeljala v Italijo.



Policisti PP Bovec so oba osumljenca kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma poskusa velike tatvine. Prav tako bo za oba tuja državljana uveden postopek zaradi kršitve zakona o tujcih, poroča PU Nova Gorica.