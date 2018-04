HAJDINA – Ob 11.59 je na avtocesti na izvozu za Ptuj v občini Hajdina padel motorist. Gasilci PGD Ptuj so nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev NMP in odstranili motorno kolo z vozišča.



Poškodovanca so reševalci NMP Ptuj prepeljali v UKC Maribor, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.