NOVA GORICA – Na javni prireditvi v Zelenem gaju sta se sprla gosta. Pri tem je 26-letni moški drugega s pestjo udaril v predel obraza.



Posredovali so varnostniki in kršitelja zadržali do prihoda policistov.



Ker se kljub njihovi prisotnosti ni hotel pomiriti, so ga pridržali do streznitve, poroča PU Nova Gorica.