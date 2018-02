KAMNIK – Ob 17.46 so na pešpoti med Svetim Primožem in Prapretnim v občini Kamnik sprehajalci našli nezavestno osebo. Posredovali so reševalci GRS Kamnik, osebo prenesli v dolino in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Kamnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.