MISLINJA – Dopoldne se je malo pred 11. uro na smučišču Kope v občini Mislinja poškodoval smučar. Poškodovanca so oskrbeli reševalci na smučišču in ga predali ekipi ZRC Koroške, ta pa ga je prepeljala na zdravljenje v bolnišnico v Slovenj Gradec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.