FOTO: Poglejte, kaj bo z neba padalo na Slovenijo

LJUBLJANA – Za četrtek vremenoslovci napovedujejo dež, celo nevihte. Lokalno so mogoči močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. A to še ne bo vse. Južni vetrovi bodo namreč v četrtek skupaj z dežjem prinesli še saharski prah, in sicer vse do srednje Evrope.