Spet smrt motorista na slovenskih cestah

BOVEC – Na cesti med Sočo in Trento na območju bovške občine je okoli 11.30 umrl motorist. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, a so tujo krivdo izključili. Kot kaže, je 27-letni italijanski državljan, ki je v skupini devetih motoristov vozil predzadnji, zapeljal s ceste v betonsko oviro, poroča PU Nova Gorica.



Prvo pomoč so motoristu nudili bovški gasilci, ki so tolminskim reševalcem pomagali pri oživljanju. Gasilci so tudi zavarovali mesto nesreče ter odstranili motorno kolo, poroča uprava za zaščito in reševanje.