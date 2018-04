Na cesti spet tekla kri, na prekmurski »cesti smrti« umrl motorist

PUCONCI – V lepi in sončni pomladni nedelji, ki je med drugimi na ceste privabila tudi mnoge motoriste, se je zgodila tragična nesreča.



Okoli 12.20 sta na tako imenovani prekmurski »cesti smrti«, med Mursko Soboto in Gornjimi Petrovci, na odseku Martjanci–Vaneča, trčila motorist in osebno vozilo. Za posledicami je v murskosoboški bolnišnici nekoliko pozneje umrl udeleženi motorist.



Kot so sporočili policisti, je voznik motornega kolesa, ki je vozil iz smeri Murske Sobote proti Goričkemu, v križišču pri Rimski čardi domnevno zaradi nepravilnega prehitevanja čez neprekinjeno sredinsko črto trčil v osebni avtomobil voznice, ki je v tem času zavijala levo.



Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico, kjer je kasneje podlegel poškodbam.



Nesrečni motorist, domnevno gre za Stanka Cara iz Šalamencev, je že druga smrtna žrtev pomurskih prometnic od začetka letošnjega leta, v enakem lanskem obdobju pa s posledicami prometnih nesreč na območju PU Murska Sobota, ni umrl niti en udeleženec v prometu.