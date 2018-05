Nas čaka zamenjava osebnih izkaznic?

LJUBLJANA – V roku nekaj let bi utegnili zamenjati osebne izkaznice. Evropska komisija je namreč sredi aprila objavila predlog uredbe, ki določa spremembe osebnih izkaznic za članice EU. Veljavnost osebne izkazniceOsebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, z veljavnostjo petih let, državljanu, staremu do