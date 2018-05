Morilcu tisočak za zdrs na zaporniških ploščicah

Novo mesto

Premalo je bil pazljiv

975

evrov odškodnine je Plutu prisodilo sodišče, zahteval pa je 4500 evrov.

Upanje na ponovno sojenje

Miran Plut bo moral najlepša leta preživeti v zaporu, saj je bil zaradi umora 21-letnega prijatelja Jureta Erjavca s Sel pri Dolenjskih Toplicah obsojen na 23 let zapora. Sodba je pravnomočna, a Plut se z njo ne strinja zaradi številnih pravnih dilem, ki se nanašajo na domnevne nepravilnosti in nezakonitosti uporabe pridobljenih dokazov. Zato z odvetnikom Milanom Vajdo predlagata, da ustavno sodišče do sedaj izdane sodbe v celoti razveljavi in postopek vrne v novo sojenje na novomeško sodišče, a pred spremenjen senat.

- Ravno dve leti sta minili, odkar je 27-letniz Jugorja pri Metliki padel v kopalnici našega največjega zapora na Dobu, kjer je pristal zaradi najbolj zavržnega dejanja, umora prijatelja, zaradi česar bo za rešetkami 23 let. Padec po prhanju na ploščicah v zavodski kopalnici na oddelku 3 se je končal z zlomom zapestja leve roke in udarcem v glavo. Ker je bil Plut prepričan, da je za padec kriv zavod, je tožil Zavarovalnico Sava, kjer imajo zapori zavarovano odgovornost. Zahteval je sicer 4500 evrov odškodnine, sodišče pa mu jih je, če bo sodba seveda obveljala, prisodilo 975, temu znesku bo treba prišteti še obresti.Sodnica okrajnega sodišča v Trebnjemje v sodbi v imenu ljudstva izpostavila, da so zapori opustili dolžno ravnanje s tem, da niso poskrbeli, da bi bila površina pred tušem, ki ga uporablja veliko obsojencev na dan, zaščitena z nedrsečo talno podlogo in bi bila tako varna za uporabo. V sobi biva od 12 do 14 obsojencev, prha pa je v uporabi tudi do dvajsetkrat na dan, torej je mogoče sklepati, da so tla pogosto mokra. Popolne suhosti sicer ni mogoče zagotoviti, saj bi jih moral nekdo ves čas brisati, a sodnica meni, da bi že namestitev nedrseče tekstilne ali gumijaste talne obloge izpolnila zahteve dolžne skrbnosti, zato je podana krivdna odgovornost zavarovalnice.*»Več v tiskani izdaji. Dobite jo v bližnji trafiki, v aplikaciji na pametnih telefonih in tablicah ali pa jo naročite v