DOBRAVA PRI ŠKOCJANU – V petek okoli 16.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti med Dobravo pri Škocjanu in Zameškim. Policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah kaže, da sta oba trčila v psa, ki je nenadoma stekel čez cesto.



20-letnega kolesarja in 44-letnega mopedista so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah sta huje poškodovana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, so sporočili iz PU Novo mesto.