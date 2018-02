Mladenka silovito trčila v semafor in umrla

LJUBLJANA – Kot so vremenoslovci že dolgo svarili, je Slovenijo včeraj močno pobelil sneg. Ponekod so kosmi začeli naletavati že zgodaj zjutraj in povzročili nemalo preglavic v prometu, ki jih policisti pričakujejo tudi danes, saj naj bi sneženje ponehalo šele čez dan. Policisti voznike zato opozarjajo, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, povečajo varnostno razdaljo med vozili in se izogibajo situacij, v katerih bi bilo treba nenadno zavirati. Avto lahko na mokri in spolzki cesti hitro uide izpod nadzora, kar sta v petek zjutraj na lastni koži izkusili dve voznici.

Na Gorenjskem je na zasneženi cesti voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala s ceste ter se prevrnila.

Ena od njiju je na cesti med Bohinjsko Bistrico in Brodom, ki jo je pokrival moker sneg, ob šestih zjutraj v ovinku izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala s ceste, tam se je avto prevrnil na streho. Ranjen ni bil nihče, na prizorišče nesreče pa so nemudoma odhiteli prostovoljni gasilci iz Bohinjske Bistrice in Bleda, na avtomobilu odklopili akumulator ter ga postavili nazaj na kolesa. Slabo uro pozneje je s ceste zapeljala voznica v Ilirski Bistrici in obstala v jarku. V nesreči se je ranila, reševalci so jo odpeljali v izolsko bolnišnico, za avto pa so poskrbeli gasilci in nato še očistili cesto.

32

let je imela voznica, ki je umrla v Celju.

Večer prej, v četrtek okrog 19.30, pa se je v Celju pripetila tragedija, v kateri je ugasnilo življenje 32-letne voznice. Ta je v križišču Dečkove in Bežigrajske ceste nenadoma zapeljala s ceste in silovito trčila v prometni znak ter semafor. Na pomoč so ji priskočili gasilci in reševalci, ti so jo odpeljali v celjsko bolnišnico, a je dobro uro pozneje izgubila boj za življenje. Hudo pa se je v četrtek zvečer ranil 69-letni voznik avtomobila, udeležen v nesrečo v križišču lokalnih cest v Trnovcu. Omenjeni je v križišču izsilil prednost pred 32-letnim voznikom osebnega vozila, in avtomobila sta trčila.