Migrant s silo nad policistko, nato je zaprosil za azil

Ahmed želi ostati v Sloveniji. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Na dan sojenja je bil Ahmed v priporu že tri mesece in šest dni, zato mu ni ostalo več veliko kazni. FOTO: UROŠ HOČEVAR

NOVO MESTO – Konec decembra, natančneje 21., nekaj pred sedmo uro zjutraj so policisti v Rosalnicah nadzirali mejo. Vse več migrantov namreč v države Evropske unije vstopa čez Belo krajino. Med njimi je bil 24-letniiz Sirije, ki je svojo domovino zapustil, kot je povedal, zaradi vojne. Beg skupine migrantov so opazili možje v modrem, ki so sicer kričali stoj policija, a Khalil je s še z dvema mladoletnikoma bežal, dokler ga ni dohitela policistka Policijske postaje Metlika.Zgrabila ga je za ramena, Khalil pa se je obrnil, jo prijel in grobo pahnil od sebe, da je padla in se lažje poškodovala, zaradi česar je morala poiskati zdravniško pomoč. Policisti so bežečega migranta prijeli in ga obvladali ter vtaknili v pripor, kjer je čakal na sojenje zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Očitke iz obtožnice je priznal in sprejel kazen, ki jo je predlagal višji državni tožilec: štiri mesece zapora. Glede na to, da je bil na dan sojenja v priporu že tri mesece in šest dni, mu ni ostalo več veliko kazni. Ga je pa predvsem zanimalo, kako je z njegovo prošnjo za azil. To je namreč vložil takoj po prijetju, na sodišču pa je dejal, da želi ostati v Sloveniji, tu hoče delati, si morda ustvariti družino in predvsem mirno živeti.Sprva je bil Khalil, vodovodar po poklicu, namenjen v Italijo. Najprej ga je tihotapec pripeljal v Turčijo, kjer je dva meseca delal, potem pa enemu plačal 500 evrov, da bi ga še s petimi ljudmi odpeljal v Italijo. Do Zagreba so se peljali v tovornjaku, potem se je še z dvema mladoletnikoma vkrcal na vlak, ki je je peljal v Karlovac in naprej do Ozlja, nato so jo peš mahnili proti Sloveniji. Mejo so v mraku prestopili prek železniškega mostu. Ko so zagledali policiste, so se podali v beg. A neuspešno.Sicer so nezakoniti prehodi državne meje v Beli krajini vse večji problem. Samo letos so policisti na območju Črnomlja obravnavali 153 nezakonitih prehodov, na območju Metlike pa 39.