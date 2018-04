Med gašenjem v kleti našli nasad trave

Škofja Loka

- ŠKOFJA LOKA – V noči na ponedeljek so se oglasili pozivniki prostovoljnih gasilcev Škofja Loka in Stara Loka. Iz strnjenega naselja Pod Plevno, blizu obvoznice za Poljansko dolino, je okrog treh začelo goreti v eni izmed stanovanjskih vrstnih hiš. K intervenciji so bili povabljeni tudi poklicni gasilci iz Kranja, a njihovo sodelovanje ni bilo potrebno, delo na objektu, ki ga je zajel ogenj, so opravili že njihovi prostovoljni kolegi.»Čez dan sem imel s prijatelji doma piknik. Zvečer, ko smo se razšli, sem zaspal na kavču,« se spominja, ki v hiši po materini smrti živi sam: »Ne vem, zakaj sem se prebudil, a ko sem odprl oči, sem začutil gost dim, ki se je valil iz kuhinje. Skočil sem pokonci in videl, da gori na štedilniku, ogenj pa je že preskočil na kuhinjsko napo.« Polajnar je poskušal sam pogasiti, a se je spomnil, da je v napi električna napeljava in zato z vodo ne sme gasiti. »Poskušal sem jo nekako odstraniti iz elementa, kamor je pritrjena, ob tem sem se tudi opekel. Ko sem jo končno odtrgal in vrgel po tleh, sem lahko začel gasiti z vodo. Čeprav me je grabil adrenalin, sem nekako sprevidel, da je začelo goreti na plošči štedilnika, kjer je bila posoda z oljem. Zakaj je zagorelo oziroma zakaj se je na štedilniku naredila taka temperatura, pa mi ni jasno.«Z Žigom smo se sprehodili po uničenem pritličju. »Kuhinja je pogorela v celoti, uničena so okna, omare v dnevni sobi, zgornje nadstropje je polno saj. K sreči je hiša zavarovana, nadejam se, da bom dobil dovolj sredstev za popravilo. Veliko bo treba prebeliti, zamenjati električno napeljavo in kupiti novo kuhinjo.« Nato povprašamo Polajnarja o zapisu policije, ki gre takole: »Škofjeloški policisti so v nedeljo ponoči na območju Škofje Loke obravnavali požar na stanovanjskem objektu. Zagorelo je v kuhinji, domnevno zaradi vžiga snovi na štedilniku. Ogenj je poškodoval kuhinjo. Ena oseba je bila zaradi vdihavanja dima takrat odpeljana v zdravstveno ustanovo in zadržana na zdravljenju.« »Res je, dan in pol sem bil v Ljubljani, v kliničnem centru, kjer so mi ponudili pomoč, ker sem se nadihal ogljikovega monoksida, pa še opečen sem bil po roki,« prikima Žiga.V poročilo mož v modrem pa se nadaljuje: »Kriminalisti so pridobili odredbo preiskovalnega sodnika za hišno preiskavo, saj so gasilci med intervencijo v objektu naleteli na prostor za proizvodnjo prepovedane droge. Moškemu so kriminalisti v ponedeljek za čas postopka zato odvzeli prostost in pri njem opravili hišno preiskavo ter zasegli več deset sadik konoplje različnih velikosti ter predmete in pripomočke za proizvodnjo te prepovedane droge. Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja v povezavi s prepovedanimi drogami in zaradi povzročitve požara ga bodo kriminalisti kazensko ovadili.« Žiga, ste imeli doma skrit laboratorij za predelavo droge? Polajnar z nasmehom odkima in pojasni: »Našlo se je nekaj sadik trave, ki pa je izključno za mojo lastno uporabo. Rasla je v kleti, kjer sploh ni bilo požara.« Nato povzema: »Nimam izpita za avto niti avtomobila, torej je nelogično, da sem jo gojil za preprodajo. Nikoli in nikdar nisem storil nobenega prekrška ali kaznivega dejanja, kartoteke na policiji z mojim imenom ni. Lahko rečem, da sem priden državljan, sem redno zaposlen, plačujem davke, ne ukvarjam se s kriminalom. Kar je bilo zasajene konoplje, pa je bilo izključno za moje lastne potrebe.«Kljub temu bo imel opravka s sodiščem. S kriminalisti jih je že imel, vendar ravnanje policije opiše z iskreno pohvalnimi besedami: »Bili so izjemno korektni in prijazni, nisem si mislil, da bodo imeli tako dober odnos do mene.« Ob koncu se Polajnar ozre po uničenem inventarju in s pogledom ošvrkne ožgano notranjost doma: »Ni problema, bom že nekako popravil,« sklene z drobnim nasmeškom, ki se mu ves čas riše na obrazu.