Ludi Dule preživel že drugi atentat

Streljanje pred Aladinom v Šiški, 7. 12. 2006 FOTO: Igor Mali

Pridržanje za potnike v belem BMW

Streljanje pred Aladinom v Šiški, 7. 12. 2006 FOTO: Igor Mali

Streljali so se že prej

Dejan Grandič je včeraj pojasnjeval streljanje v Portorožu. FOTO: Moni Černe

Krvave sledi FOTO: Moni Černe

KOPER – Potem ko se je v soboto zvečer na osrednji portoroški plaži – vpričo več sto ljudi, med katerimi so bili tudi otroci – odvijal pravi mafijski obračun s streljanjem, je včeraj nekaj dodatnih pojasnil o dogodku podal, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Koper.Na kraju obračuna so ugotovili, da je bil s strelnim orožjem poškodovan 38-letni slovenski državljan, doma z območja Ljubljane. Poškodovanemu so dali prvo pomoč, potem so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od tam pa v UKC Ljubljana, kjer je na zdravljenju. »Oseba je zunaj smrtne nevarnosti,« je dejal Grandič.Po neuradnih informacijah gre za 38-letnega Ljubljančana, znanega tudi kotali. Stari znanec policistov je bil (tako kot preostali trije moški, ki so bili v času streljanja z njim) že obravnavan; nekateri iz četverice zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja pa tudi zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.Grandič je povedal, da so takoj po prejetem obvestilu o streljanju postavili blokadne točke na širšem območju, da bi prijeli strelca, a ga še niso. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi bilo ime osumljenega strelca policistom znano, česar policija ni ne potrdila ne zanikala – kot niti tega, ali je v tem trenutku že na ozemlju Srbije. Enako velja za podatek, da naj bi bili povod za sobotno streljanje neporavnani denarni računi, prav ti so bili menda vzrok potovanja v Portorož. Neuradno smo izvedeli še, da je Dević hudo ranjen v roko in da naj bi tudi sam streljal – a je napadalca menda rešil neprebojni jopič.V nedeljo popoldne je sledila še ena policijska akcija zaradi sobotnega streljanja: policisti so pred bolnišnico v Izoli pričakali moške, ki so imeli tam parkiran bel avtomobil znamke BMW z ljubljanskimi tablicami. V zvezi z nedeljskim dogajanjem v Izoli je Grandič pojasnil, da so v tej fazi postopka prijeli tri moške, državljane Slovenije, ki so bili v policijskem pridržanju, po opravljenih določenih preiskovalnih dejanjih pa so vse tri izpustili.»Preiskujemo poskus umora in kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, saj se je streljanje odvijalo na javnem kraju, kjer je bilo v času dejanja večje število naključnih sprehajalcev in drugih obiskovalcev Portoroža,« je pojasnil Grandič, drugih informacij pa zaradi intenzivne preiskave ni podal. Policisti pozivajo in prosijo občane za pomoč: kdor koli ima kakšne koristne informacije v zvezi s sobotnim streljanjem, lahko o tem (tudi anonimno) obvesti policijo. Ravno tako prosijo občane, ki bi imeli dogodek posnet, da jim dostavijo posnetke.Dušan Dević se je na straneh črne kronike prvič pojavil pred 15 leti, po streljanju v ljubljanski četrti Nove Jarše konec decembra 2003, vzrok oziroma povod za streljanje pa naj bi bilo bivše Devićevo dekle, ki si je našlo novega partnerja – tako se je pozneje razkrilo na ljubljanskem sodišču, kjer je bil na zatožni klopi. Slednji se je zagovarjal, da ga je Dević s še dvema moškima napadel na parkirišču, kamor se je pripeljal z audijem. Dević in eden od moških naj bi Puzavca vlekla iz avta, tretji pa naj bi ga od zadaj davil ter tolkel s pištolo po glavi. A oborožen je bil tudi Puzavac, ker je z desnico izza pasu izvlekel pištolo ter ustrelil davitelja v stegno oziroma koleno leve noge.Sodišče je imelo v sojenju velike težave, da ugotovi dejansko stanje; izpovedi oziroma potek dogodkov so morali ugotavljati z rekonstrukcijo dogodka in izvedenci. So pa nekaj mesecev zatem (marca 2004) streljali tudi na Puzavca, ko naj bi dva napadalca zadela zgolj pokrov njegovega avtomobila; zatem je moral nositi neprebojni jopič, policija pa ga je tajno opazovala.Nato so pred 12 leti na Miklavžev večer streli odjeknili pred lokalom Aladin v ljubljanski četrti Šiška – policija je pozneje ugotavljala, da se je pred lokalom vnel spor med več osebami: »Pri tem je do zdaj še neznani moški streljal s pištolo in tri moške, stare 26, 30 in 35 let, poškodoval. Storilec je po dejanju pobegnil neznano kam,« so navajali v uradnem poročilu po krvavem dogodku. Policija je imela pri preiskavi umora velike težave, saj naj bi trije poškodovani moški trdovratno molčali: eden je dobil naboje v levo in desno golen ter desno stegno, drugi v levo golen in levo stran vratu, tretji – ki so ga kronisti opisovali z imenomDević – pa v desno stran prsnega koša.Policija je par mesecev po streljanju pred Aladinom na novinarski policijski konferenci razkrila, da so izsledili in prijeli neznanca (sicer starega znanca policije), ki naj bi streljal na trojico; a po poznejših zapisih kronistov dokazov proti osumljencu, ki je ranil Devića, menda ni bilo dovolj in je bila preiskava ustavljena. Osumljenec naj bi se čez nekaj časa sam ustrelil v glavo, a je preživel.