Kje je pogrešani Davide? Opazili so ga v ...

Je res v Trstu?

Davide Maran. FOTO: Asd

LJUBLJANA – V Ljubljani še vedno poteka intenzivna iskalna akcija. S čolni in policijskimi helikopterji so v preteklih dneh iskali 26-letnega italijanskega študenta, ki je bil v Sloveniji na izmenjavi. V Ljubljano je prišla tudi njegova družina, ki pa se javnosti ne želi izpostavljati, poroča 24ur. To naj bi tudi v Italiji vzbujalo izjemno veliko vprašanj o tem, kaj se je z Davidom zgodilo.Pri PU Ljubljana so povedali, da družino redno obveščajo o svojih aktivnostih in da so v preteklih dneh pregledali posnetke nadzornih kamer, na katerih so pogrešanega tudi opazili.Medtem ko so nekateri prepričani, da je David utonil v Ljubljanici, pa so se pojavile tudi informacije o tem, da so mladeniča v preteklem tednu opazili v Trstu. Prvič naj bi ga tam videli 31. marca v bližini nekega supermarketa v drevoredu Miramare. Fant naj bi se zdel po besedah varnostnika, ki naj bi ga videl v družbi še treh fantov, okajen.Italijanski Il Piccolo je poročal, da je na policijo včeraj poklicala občanka, ki je prepričana, da ga je videla v kavarni Capriccio. Opisala je, da je govoril v angleščini in da je povpraševal po internetu. Ker ga niso imeli, je lokal zapustil. Obraz ji je bil znan, zato je na spletu preverila, ali je podoben pogrešanemu Davidu.Italijanska policija je sicer v preteklih dneh prejela več obvestil, da naj bi Davida opazili tudi v nekaterih drugih mestih.V Ljubljani so ga prijatelji nazadnje videli 25. marca, ko je odšel iz kluba K4 na Kersnikovi ulici.