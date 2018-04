Kandidat za parlament z otroško pornografijo?

Recek je bil predstavljen kot evidentiran kandidat SDS, a je nato sam odstopil.

Odstopil je že sam

Stanko Recek se na telefonske klice ne odziva.

Anja Domjan je priznala napako.

 Avtorja besedila sem takoj dopisala in se mu osebno opravičila.

GRAD NA GORIČKEM – Na skrajnem severovzhodu države sta bila zaradi razpečevanja otroške pornografije v zadnjem času obsojena že dva mlajša moška. Pod drobnogledom kriminalistov in policistov pa se je te dni zaradi domnevnega razpečevanja otroške pornografije znašel tudi evidentirani kandidat ene osrednjih slovenskih političnih strank SDS za poslanca državnega zbora na bližnjih parlamentarnih volitvahNa vodstvu stranke SDS v Ljubljani so nam povedali, da ne razumejo, »zakaj takšen preplah ob tako majhni zadevi«. Recek je, vsaj po doslej znanih podatkih, znana in priznana osebnost, ki v občinskem svetu, pri gasilcih in še kje veliko dela tudi z mladino in otroki, ki jih menda poučuje gasilskih veščin.Vse se je začelo, ko je kolega z lokalnega tednika v Pomurju prišel do podatkov, da so pomurski kriminalisti opravili dve hišni preiskavi pri Recku doma, po neuradnih podatkih tudi na službenem računalniku. Kriminalisti naj bi po naših zanesljivih podatkih na njegovem zasebnem računalniku našli več datotek, na katerih naj bi bili posnetki spolnih zlorab otrok. O tem, ali so bile odprte za širšo javnost ali v zaprtem krogu prijateljev, kriminalisti še molčijo.Recek, kot ga mnogi bolje poznajo, je bil predvideni kandidat SDS na Goričkem, torej v drugem murskosoboškem okraju. Je pa tudi član občinskega sveta v Občini Grad ter predsednik Gasilske zveze Grad.Recek se ne oglaša na svojo mobilno številko, prejeli pa smo njegov SMS, da zadeve ne komentira., tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota, nam je nekoliko skrivnostno, zaradi varovanja osebnih podatkov osumljencev, kot ji jih narekuje zakonodaja, povedala, da policisti in kriminalisti PU Murska Sobota dejansko preiskujejo več zadev s področja zoper spolno nedotakljivost, kamor spadajo tudi kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. »V tej zvezi smo opravili več hišnih preiskav in zasegli določene predmete,« je še povedala. Da je med osumljenimi tudi Recek, so nam posredno potrdili na službi za odnose z javnostmi SDS. Med drugim so zapisali, da »gospod Recek ni kandidat SDS. Bil je predstavljen kot evidentiran kandidat, a je nato sam odstopil«. Dodali so tudi: »Pomnimo: TudiMagajna, op. p.) je bil ob izstopu iz SD deležen podobnih (lažnih) obtožb«. In še: »Vse skupaj nima nič z(SD) obvladovanjem pomurske policije?« Zadevo smo preverili tudi pri dr.Jevšku, ki se je le nasmejal, češ da kot župan MO Murska Sobota nima nič s policijo.Glede Recka še to. Še pred dnevi smo prejeli dopis, da je »Stanko Recek svetnik Občine Grad ter predsednik Gasilske zveze Grad, evidentiran je v volilnem okraju 4 – Murska Sobota II!« Zraven so pripisali, da je »prodajni svetovalec v podjetju Arcont, ki prihaja iz okolja, kjer so mu težave malega človeka še posebno znane. Moti ga neodzivnost obstoječe vlade do delavcev migrantov, vse bolj pa se sooča tudi z odseljevanjem mladih v sosednjo Republiko Avstrijo. Območje, na katerem je evidentiran kot kandidat za poslanca, je še posebno ogroženo in razvojno zaostalo, zato pravi, da se ga bo še posebno slišalo. Toda, za uspeh, pravi, je potreben sleherni glas, in to ne za nove obraze«. Zdaj je očitno, da mu glasovi volivcev za DZ ne bodo potrebni.Sicer pa v stranki SDS očitno niso imeli najbolj srečne roke pri izbiri kandidatov za volitve v DZ, vsaj ko gre za pomurski del 8. volilne enote na Ptuju. Evidentirani kandidatki v 6. okraju 8. volilne enote, na območju Gornje Radgone,iz Radencev, bi bilo mogoče poočitati krajo avtorskih pravic. Na svoji FB-strani je namreč za svojo promocijo uporabila verz»dolga dolga je cesta z vasi do mesta«, vendar brez privolitve in dovoljenja priljubljenega prekmurskega pevca. Ko smo zadevo preverili pri kandidatki za poslanko DZ, je priznala napako: »Uporabljeni citat je iz meni zelo ljube pesmi, ki je za Pomurce praktično ponarodela. Uporabila sem ga v dobri veri in nikakor nisem želela zlorabiti avtorskih pravic. Avtorja besedila sem takoj dopisala in se mu osebno opravičila.«