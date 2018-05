Izvedenci našli krivca za smrt Anje in Patricije

Zakonca reševala

20

let zapora grozi vozniku renaulta megana.

SLADKI VRH – Čeprav je od tragične nesreče blizu Sladkega Vrha v občini Šentilj, ko je ugasnilo življenje dveh mladih deklet, prejšnji ponedeljek minilo že eno leto, v družinahin njene prijateljicene mine dan, da se ne bi spomnili svojih dveh angelov. Kako tudi ne, ko pa sta se njuni življenjski poti končali, še preden sta se zares začeli: Anja je imela 19 let, Patricija 18. A ni le izguba deklet tista, ki boli njune sorodnike in prijatelje, žalosti tudi negotovost, da tudi po letu dni še ni odgovorov, zakaj in kako se je zgodila tragična nesreča, ki je Slovenske gorice zavila v črno.Tiste aprilske nedelje je bila ura nekaj minut čez polnoč, ko je četverica sedla v renault megane. Z Anjo in Patricijo sta bila še Anjin fant, 19-letniiz Maribora, in njegov leto dni mlajši prijatelj iz CeršakaIz Sladkega Vrha, kjer so se zabavali, so se peljali proti Šentilju, kamor naj bi bili namenjeni v novo zabavišče. Toda tja nikoli niso prispeli, saj se je v Ceršaku, majhnem zaselku na avstrijski meji, zgodila tragedija.»Voznik je v desnem, nepreglednem ovinku zapeljal na levo smerno vozišče, kjer je kljub zaviranju trčil v renaulta clia,« je nesrečo takrat opisal komandir mariborske postaje prometne policijeTrčenje je bilo tako silovito, da je megana odbilo na bližnji travnik. Zaradi vročine ali iskre ob silovitem trku se je vnelo gorivo. Avtomobil so zajeli plameni in se hitro širili.