Kaj se dogaja na Planet TV?

Bralci ste se obrnili na nas, češ da oddaje The Biggest Loser Slovenija ni več v terminu, ko bi morala biti. Lahko vas potolažimo, da jo boste lahko še naprej spremljali, le v drugem terminu. Iz Planet TV so pojasnili: »Res je prišlo do spremembe v sporedu. The Biggest Loser Slovenija je odslej na sporedu od torka do petka ob 21. uri, oddaja Kartoteka pa je prestavljena na zanjo