Iz gorečega bloka rešili 30 stanovalcev

Odnesla sta ga na varno

Zjutraj so bili na delu policisti, ki so ugotavljali vzrok požara.

Iz bloka so policisti in gasilci zgodaj zjutraj evakuirali stanovalce.

18

gasilcev je pogasilo požar.

BLED – Zgodaj zjutraj je začelo goreti v pritličnem stanovanju enega od blokov na Alpski cesti. Nekaj čez 6. uro zjutraj so do blokov, grajenih v značilnem alpskem slogu, prihiteli gasilci in policisti. Iz poslopja so evakuirali okoli 30 oseb. Tričlansko družino iz stanovanja, v katerem je zagorelo, so odpeljali na opazovanje v jeseniško bolnišnico. »Po prvih podatkih ni bil poškodovan noben stanovalec,« je zjutraj sporočils kranjske policijske uprave.»Prva na kraju požara sta bila blejska policista, ki sta takoj začela ukrepati in se ob evakuaciji zelo hitro odzvala tudi na informacijo, da v enem od stanovanj nepokretna oseba potrebuje pomoč. V zadimljenem bloku s skoraj ničelno vidljivostjo sta našla to stanovanje in starejšo osebo odnesla na prosto. Do prihoda reševalcev sta njo in še eno osebo brez obutve namestila v službeno policijsko vozilo. Eden od policistov se je med evakuacijo onemogle osebe poškodoval. Po prvih podatkih nima hujših poškodb. S kraja dogodka so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo,« je delček jutranjega dogajanja na Alpski cesti opisal Bojan Kos.Stanovalec bloka na Alpski cesti 5 nam je, ko so zjutraj policisti še opravljali svoje delo in iskali vzrok požara, povedal: »Zavohal sem vonj gorečega lesa, kot bi kdo kuril v kaminu. Odšel sem na hodnik, a ni bilo videti ali vonjati ničesar. Vrnil sem se v stanovanje, si pripravil kavo in takrat so začeli zvoniti. Kdo je zvonil, ne vem, so nam pa naročili, naj zapustimo stanovanje.« Ko je naš sogovornik odprl vrata na hodnik, je bil ta že povsem v dimu: »Zaprl sem vrata, odšel po mokro brisačo in si jo dal pred usta. Zajel sem sapo in se spustil po vseh 40 stopnicah do izhoda. Rekel sem si, da na hodniku ne bom zajel zraka, in tako sem tudi storil. Pred blokom nismo čakali dolgo in tudi nikakršne panike ni bilo.« Pojasnil je še, da je med evakuacijo slišal, kako soseda, Angležinja, v svojem jeziku vpije na pomoč.Požar je nastal v času, ko so ljudje odhajali v službo, zato je bil razmeroma hitro opažen. Kot smo izvedeli, je prvi na pomoč poklical eden od stanovalcev, sicer policist, ki se je odpravljal v službo in zavohal, da nekaj smrdi. Na Alpsko cesto so zgodaj zjutraj prihiteli gasilci treh prostovoljnih društev: Bled, Ribno in Bled Rečica., poveljnik PGD Bled, je pojasnil, da je pri intervenciji, ki je trajala do 7.40, sodelovalo 18 gasilcev teh društev: »Požar je bil še v začetni fazi. Takoj po prihodu smo skupaj s policijo evakuirali ves blok. Pogasili smo požar, nato smo objekt prezračili in odstranili omare iz sobe. Gašenje je potekalo brez zapletov, še največ težav smo imeli pri evakuaciji stanovalca z balkona.«Ko to poročamo, policisti še iščejo vzrok požara. Po neuradnih podatkih je zagorelo, ker je stanovalec iz pritličja zaspal s prižgano cigareto, zaradi česar je najprej zagorela vzmetnica, nato pa še omare v tej sobi. Stanovalec se je sam umaknil na balkon, medtem ko so bili njegovi starši v drugi sobi. Gasilci so ju evakuirali iz gorečega stanovanja. Kot zapisano, so vse tri odpeljali v jeseniško bolnišnico.