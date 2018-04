Ivan iz Spodnje Kanomlje kuril travo in se zažgal

Spodnja Kanomlja

Nabirat sta šli regrat.

Ogenj bi bil skoraj usoden za kmetovalca. Fotografija je simbolična.

Slabo mu je postalo zaradi dima

Kristina Rejc je Ivanu do prihoda reševalcev pomagala v njegovi hiši.

Tujo krivdo izključili

Snaha mi je rekla, da če mene takrat ne bi bilo tam, ne ve, kaj bi naredila.

-letnega Ivana Rovtarja je med kurjenjem trave naenkrat obšla slabost.

- SPODNJA KANOMLJA – Bilo je lepo ponedeljkovo popoldne, ko sta sein njena snaha, ki je že prišla domov iz službe,odločili, da bosta proste ure preživeli v naravi. Odpravili sta se do domačijev Spodnji Kanomlji, ta je od Idrije oddaljena dobrih pet kilometrov. Pri kozolcu sta nameravali nabrati regrat. Nekaj metrov višje nad kozolcem, na griču, pa je Rejčeva videla, da gori trava. A, kot nadaljuje, s snaho nista opazili, da bi bil kdo tam.Nato je k njima naenkrat pritekel Rovtar, ki je bil že v samih spodnjih hlačah. »Snaha se je že hotela zateči v avto, saj se ga je ustrašila,« pripoveduje Rejčeva in nadaljuje, da je takoj opazila, da 67-letni domačin ni v redu. Prizor ji bo zagotovo ostal v spominu, saj je bil možakar zaradi ognja ožgan po zgornjem delu telesa (po roki in hrbtu), precej bolje pa jo je k sreči odnesel spodnji del. Tako je lahko še sam pritekel do domačink oziroma do svoje hiše, kjer mu je Rejčeva dala piti vode in mu pomagala, da se je oblekel nazaj. Vmes je Sedejeva poklicala reševalce, da bi gospoda čim prej zdravniško oskrbeli. Tja so prispeli policisti, eden od njih je menil, da bi bilo bolje sleči zgornji del oblačil, da se ne bi prilepila na kožo. K sreči so kmalu prišli še reševalci, ki so ranjenca pokrili s folijo in ga hitro odpeljali v ljubljanski klinični center.Rejčeva še pove, da je Rovtar najverjetneje čistil pobočje, ob tem pa mu je menda zaradi dima postalo slabo in padel je v ogenj. Kot naj bi kazale sledi ob pogorišču, se mu je z valjanjem po tleh uspelo pogasiti, med tekom do hiše pa se je začel slačiti.Sogovornica pravi, da se z Ivanom poznajo že nekaj časa. Na domačiji, ki ji rečejo tudi pri Žgavču, že nekaj let živi sam, občasno mu pri delu na kmetiji, kjer je tudi nekaj glav živine, pomaga sestra. Poleg tega je Rovtarju večkrat na pomoč priskoči Kristinin vnuk, ki ga delo z zemljo in živalmi veseli. Pobarali smo jo, ali jo po vsem tlačijo more, pa je poudarila, da postane človek z leti »močan, trd«. V življenju je pač pretočila že kar nekaj solza, saj sta ji v nesreči umrla oče in mož. »Snaha mi je rekla, da če mene ne bi bilo tam, ne ve, kaj bi naredila. Zelo se je ustrašila,« zaključi Rejčeva.Na PU Nova Gorica so potrdili, da je 67-letnega krajana Spodnje Kanomlje v ponedeljek popoldne med kurjenjem trave naenkrat obšla slabost in je posledično padel v ogenj ter dobil hude opekline po različnih delih telesa. »Moškemu je uspelo samemu priti iz ognja do bližnje stanovanjske hiše, kjer sta ga našli občanki,« so povedali in dodali, da so mu pozneje na kraju dogodka pomagali reševalci NMP ZD Idrija, poškodovanca pa so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. »Policisti PP Idrija so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih varnostnega dogodka s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.«