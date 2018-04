Iskali italijanskega študenta in našli truplo

Ste ga videli? FOTO: Facebook

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so v sredo popoldne skupaj z gasilci GBL opravljali pregled reke Ljubljanice pri fužinskem gradu. Iskali so pogrešanega italijanskega študenta. Pri tem so v vodi našli truplo.Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so pri ogledu trupla ugotovili, da gre za neznanega moškega. Na truplu ni bilo znakov nasilja, odrejena je sanitarna obdukcija.»Po opisu in značilnostih na truplu naj ne bi šlo za pogrešanega italijanskega študenta. Z gotovostjo bo identiteta znana po opravljeni analizi,« so zapisali v poročilu.PU Ljubljana tudi danes nadaljuje iskalno akcijo. V sredo pa so obvestili javnost, da iščejo sprehajalca, ki so ju opazili na Petkovškovem nabrežju, takrat ko je bil tam tudi