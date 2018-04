Iščejo sprehajalca, ki sta morda zadnja videla pogrešanega Davideja

Policija vljudno prosi sprehajalca, da pokličeta interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Center 01 475 0600.

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so pri izvajanju aktivnosti ob iskanju pogrešane osebe prišli do podatka, da sta bila 25. 3. 2018 okrog 6.30 opažena sprehajalca s psom na Petkovškovem nabrežju. Takrat je bil na posnetkih opažen tudi pogrešani italijanski študentSprehajalka je srednje postave, temnih las, spetih v čop. Nosila je očala s črnim okvirjem, oblečena je bila v črno daljšo bundo, segajočo do kolen, na ramenih je nosila nahrbtnik z neznanim vzorcem.Moški, ki je spremljal žensko, je prav tako srednje postave. Oblečen je bil v rdečo bundo z odsevnimi trakovi (na rokavih črne črte, del pod pazduho prav tako črne barve), na glavi je imel črno kapo, nosil je očala.S seboj sta imela psa na povodcu. Pes je bele barve z daljšo dlako, večje rasti, lahko bi šlo za mladiča mešanca med komodorjem in neznano pasmo.Sprehajalca sta hodila po Petkovškovem nabrežju od Resljeve proti Vrazovemu trgu, nato pa zavila na most proti Ambroževem trgu.