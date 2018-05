NOVA GORICA – Ob 11.43 se je v Solkanu pri adaptaciji stanovanjskega objekta huje poškodoval lastnik.



Na kraju so posredovali gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, policija in reševalci nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice.



Ti so poškodovanemu nudili zdravstveno oskrbo in ga nato odpeljali v šempetrsko bolnišnico.