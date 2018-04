Huda nesreča v gozdu, moški je umrl na kraju

ŠKOFJA LOKA – Iz kranjske policijske uprave so sporočili tragično vest. Okoli opoldneva so bili obveščeni o nesreči v okolici Škofje Loke, v kateri je umrl voznik traktorja. Nesreča se je zgodila med delom v gozdu.



»Med spravilom lesa je med prevračanjem na strmini voznik traktorja umrl na kraju nesreče. Policisti dogodek obravnavajo kot nesrečo pri delu, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo,« je zapisal Bojan Kos iz PU Kranj.



O nesreči so poročali tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Zapisali so, da se je zgodila ob 12.43 v Bukovem Vrhu.



Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka in Poljane. S tehničnim posegom so dvignili traktor z osebe, ki je na kraju nesreče podlegla poškodbam, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke pri prenosu do reševalnega vozila ter s tehničnim posegom traktor potegnili nazaj na vozišče.