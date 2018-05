Hrvat v policijsko vozilo, štirje poškodovani

Se odpravljate z dopusta? Pripravite se

LJUBLJANA – Nemalo tistih, ki v četrtek in petek niso vzeli dopusta, se danes vrača domov. Na mejnih prehodih so zato čakalne dobe v vstop že občutno daljše kot običajno. Na Sečovljah, Dragonji in Starodu vozniki za vstop v Slovenijo čakajo do ene ure, v Metliki in na Jelšanah pa pol ure. Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena