Hana je šla v šolo, iz nje pa se ni vrnila

SLOVENJ GRADEC, FLORJAN PRI ŠOŠTANJU – Od srede zjutraj je pogrešana 13-letnaiz Slovenj Gradca. Policija piše, da je zjutraj odšla v šolo, domov pa se ni vrnila. Visoka je 166 cm, ima vitko postavo in temno rjave lase, ki ji segajo čez ramena. Ob odhodu od doma je bila oblečena v svetlo jakno iz džinsa in zelene oprijete hlače – pajkice. Obuta je bila v bele športne copate brez napisov. S seboj ima zelen šolski nahrbtnik z rdečimi rožicami. Obstaja velika verjetnost, da je odšla s 15-letnim prijateljem, doma iz Florjana pri Šoštanju, ki je prav tako pogrešan od včeraj zjutraj.Vse, ki so pogrešana mladoletnika opazili, policija naproša, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.