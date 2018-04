Gorenjci in Ljubljančani z lažnimi nesrečami nategnili zavarovalnice

Kranj, Ljubljana

Zgradba Zavarovalnice Sava, 16.4.2018, Maribor

- KRANJ, LJUBLJANA – Kranjski kriminalisti so se pohvalili, da so odkrili, kako se je skupina, zbrana okoli dveh kranjskih fizioterapevtov, preživljala in celo lagodno živela. Vrag pa je v tem, da je njihovo početje v letih 2015 in 2016 skregano z zakonom.»Kazniva dejanja so se izvrševala zelo metodično ter z deljenjem točno določenih in realnih vlog,« so povzemali možje zakona: »Po dva organizatorja sta za vsako od sedmih prometnih nesreč v okolici Kranja priskrbela po dve starejši vozili, dva voznika in običajno še po šest figurantov, ki so bili za plačilo manjše nagrade v prirejenih okoliščinah pripravljeni sodelovati v prometni nesreči.« Prav zaradi metodologije, predvsem pa zaradi tega, ker so v postopkih ob lažnih nesrečah in pozneje v postopkih zdravljenja nastopale iste osebe, se je sistem zavarovalnicam zazdel sumljiv. Kot so nam zaupali naši viri, imajo program, ki prižge opozorilo, če je v škodnih primerih omenjena ista oseba, in v primere se poglobijo do zadnje podrobnosti.To je potrdilaz zavarovalnice AS: »Uporabljamo tehnološke rešitve, ki so našim strokovnim sodelavcem v pomoč pri učinkovitem odkrivanju poskusov zavarovalniških prevar. Naša družba sodeluje tudi z drugimi slovenskimi zavarovalnicami v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja pri izmenjavi informacij o sumih potencialnih prevar. Prav tako so pomemben vir informacij na tem področju naše stranke. Podatki nam zagotavljajo vse večjo sposobnost odkrivanja goljufivih združb.« Po njihovih podatkih je največ poskusov zlorab na področju zavarovanj motornih vozil. Na naše vprašanje, ali so se znašli med oškodovanimi, smo prejeli odgovor: »Na vaša vprašanja žal ne moremo odgovoriti, saj informacij o konkretnih primerih ne razkrivamo.«Dva osumljena sta fizioterapevta z Gorenjskega. »Glede na zbrana obvestila imata vlogo sostorilcev,« so pojasnjevali iz PU Kranj in dodali, da med osumljenimi ni drugih delavcev iz zdravstva: »Organizacije kaznivih dejanj utemeljeno osumljenih šest drugih oseb z območja Gorenjske in Ljubljane.«»Če bi bili seznanjeni s tem, kdo sta osumljena fizioterapevta in če sta naša člana, bi o zadevi razsodilo častno razsodišče,« je razložilaiz Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS): »Na zahtevo predsednika združenja, na predlog posameznega člana, zahtevo pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje, ali drugih častno razsodišče obravnava kršitve Kodeksa etike fizioterapevtov ter druge nepravilnosti pri opravljanju fizioterapevtske dejavnosti in o njih razsoja. Izvršilnemu odboru ZFS bi nadalje predlagali ukrepe, kot je na primer prenehanje članstva z izključitvijo člana, če ne deluje skladno s statutom, če krši Kodeks etike fizioterapevtov, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu ZFS, na podlagi pisnega predloga izvršilnega odbora ali odbora regijske enote.«​»Smo med oškodovanimi zavarovalnicami v primeru, ki ga omenjate, in sodelujemo z organi pregona v preiskavi,« so povedali na Zavarovalnici Sava, drugih informacij nam niso želeli razkrivati. Povezali smo se s še nekaterimi našimi največjimi zavarovalnicami, a nam do oddaje teksta niso potrdile vpletenosti v primer.