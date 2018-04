Gasilci izselili 85 prebivalcev

Preselili so jih v telovadnico

ŠTORE – V četrtek okoli 20. ure je v okolici stare železarne na območju podjetja Valji v Štorah zavladala velika panika. Slišati je bilo zavijanje gasilskih siren domačih in celjskih poklicnih gasilcev, ki so bili namenjeni k industrijskemu obratu na Železarski cesti. Obveščeni so bili, da je nastala okvara na talilni peči, v kateri je bilo 30 ton taline, ogrete na 1500 stopinj Celzija, ki je začela iz nje nekontrolirano iztekati. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Štor, Prožinske vasi in Svetine so najprej zavarovali območje in iz obrata evakuirali 22 zaposlenih. Malo pred 21. uro pa so se preventivno odločili tudi za evakuacijo 85 prebivalcev iz okoliških hiš in enega stanovanjskega bloka.Vse so z vozili za prevoz moštva prepeljali v telovadnico tamkajšnje osnovne šole, kjer so ostali dobre tri ure. Malo po polnoči so skupaj z odgovornimi v podjetju ocenili, da nevarnosti, da bi talina eksplodirala, ni več, zato so se prebivalci že lahko vrnili v svoje domove. A spali so minulo noč bolj malo, nam je povedala, ki stanuje v eni od hiš nasproti stare železarne, oddaljeni vsega nekaj sto metrov: »Mi nismo slišali nič drugega kot zavijanje gasilskih siren, pozneje pa smo videli tudi dim, ki se je valil iz proizvodne hale. Okoli 21. ure so nam gasilci potrkali na vrata in rekli, da moramo takoj zapustiti hišo, da je evakuacija nujna zaradi nevarnosti morebitne eksplozije.«Po vrnitvi domov so si kljub vsemu oddahnili, nekateri so celo menili, da za evakuacijo ni bilo potrebe, da je bila panika prevelika. A kot nam je povedal, direktor Poklicne gasilske enote Celje, to nikakor ne drži: »Ves čas je obstajala velika nevarnost, da bi se kaj, po domače, sfižilo, zato je bilo treba postopati zelo strokovno, saj pri talini nikoli ne veš, kaj bo. Če bi kdo začel gasiti z vodo, bi se kisik in vodik pri določeni temperaturi ločila in odjeknila bi eksplozija. Ne vemo, kakšnih razsežnosti, a to je bil vsekakor dovolj velik razlog, da smo ravnali tako, kot smo, in so bili prebivalci umaknjeni iz neposrednega območja železarne, v radiju 500 metrov.«Kaj je bil vzrok, da se je talina izlila iz peči, so celjski kriminalisti včeraj še ugotavljali. Pri nesreči ali intervenciji ni bil nihče poškodovan, izlitje pa po besedah vodje intervencije poklicne gasilske enotenaj ne bi imelo posledic za okolje. Vse peči so izklopili in ukrepali, kot veleva stroka v takih primerih. Gasilci so skupaj z zaposlenimi nadzorovali ohlajanje taline do normalizacije razmer in ostali na kraju dogodka do tretje ure zjutraj. V intervenciji je sodelovalo 43 gasilcev, tako poklicnih kot prostovoljnih, še nekaj jih je prišlo pomagat pri evakuaciji ljudi. Kot so včeraj pojasnili v podjetju Valji, je bil dim, ki so ga videli tudi prebivalci, para, talina pa je na srečo ostala v za to prirejeni lovilni posodi pod pečjo. »Vsi zaposleni in varnostne službe so reagirali zelo prisebno in ustrezno, s tem pa preprečili, da bi se kdor koli poškodoval pa tudi večjo materialno škodo,« so povedali v podjetju. Za natančne oceno škode je še prezgodaj, verjetno pa je bo za več sto tisoč evrov. Včeraj so v Valjih delali v nekoliko zmanjšanem obsegu, peč pa bodo znova zagnali šele po popravilu, ki se ga bodo lotili, ko se bo ta povsem ohladila.