Ga bodo v zapor odpeljali policisti?

MURSKA SOBOTA – Predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, sodnik, nam je potrdil, da je senat Višjega sodišča v Mariboru potrdil prvostopenjsko sodbo za 45-letnegaiz Bistrice ob Dravi. Ker so mu že prej ugodili in mu omogočili prestajanje kazni na odprtem oddelku v Rogozi, je »obsojencu že bil posredovan poziv za nastop zaporne kazni«, nam je zatrdil Palatin. Toda po naših podatkih se obsojeni Kopše izogiba sprejetja vabila in tako še vedno ni prišel na prestajanje kazni. Zato ne bo nobeno presenečenje, če bodo na njegova vrata kmalu potrkali policisti in ga odpeljali v kakšnih 15 kilometrov oddaljeno Rogozo.Če bi na predobravnavnem naroku priznal, da je pijan zbil kolesarko, bi dobil največ 28 mesecev zapora, ki bi ga lahko spremenili v družbenokoristno delo, kot je sam želel, a mu je sodnicaizrekla malce strožjo kazen, in sicer skupno tri leta in pet mesecev zapora, od tega tri leta in dva meseca za nevarno vožnjo v cestnem prometu ter tri mesece za zapustitev poškodovanega v prometni nesreči, ne da bi mu pomagal. Sodišče je sledilo višjemu državnem tožilcuter obtoženemu izreklo prepoved vožnje v trajanju dveh let.Tragedija se je zgodila 22. julija 2015 okoli 22.30 na Limbuški cesti v Mariboru. Za posledicami nesreče je v bolnišnici še isti dan umrla 73-letna kolesarkaNesrečo je povzročil Andrej Kopše. Po trditvah tožilstva je bil za volanom pijan kot čep, strokovni pregled v bolnišnici je namreč pokazal, da je imel v organizmu najmanj 2,2 promila alkohola. Ker nesrečni ženski, potem ko jo je zbil s kombijem, ni pomagal, ampak je s kraja nesreče odpeljal, ga je tožilstvo poleg nevarne vožnje v prometu obremenilo še za kaznivo dejanje zapustitve poškodovane. Obtoženi je vztrajal, da takrat ni vozil pijan, in to poskušal dokazati s pomočjo prič in izvedencev. Sprva mu je kar dobro kazalo, a sodnica njegove izjave, da je pil šele po nesreči, ni vzela za verodostojno.Kopše je za nesrečo krivil avto, ki da mu je s prižganimi dolgimi lučmi pripeljal nasproti in ga zaslepil, s kraja nesreče pa da je odpeljal po tem, ko se je prepričal, da ženski že pomagata dva očividca. »Od šoka sem se dobesedno posral in poscal v hlače. Odšel sem domov, da bi se stuširal,« je bila njegova obramba in še, da pred nesrečo ni popil niti kaplje alkohola, ampak je pol litra vodke na dušek spil šele doma. To sta na sojenju potrdila njegova žena in oče, a tožilca in sodnice nista prepričala, saj so dokazi v kazenskem spisu kazali drugačno sliko. Zgovorno je bilo pričanje policistov, ki sta v sodni dvorani javno razkrila vedenje obtoženega tik po nesreči. Našla sta ga kakšnih dvajset minut po prijavi, bos je stal pred hišo in jima mahal ter kazal, kam da je odšel povzročitelj, a sta se vseeno odločila nekaj besed spregovoriti s Kopšetom in nemudoma posumila, da bi lahko bil povzročitelj prav on. »Govoril je nerazločno, imel je močan zadah po alkoholu, zanašalo ga je,« sta policista opisala Kopšetovo vedenje. Hitro se je izkazalo, da je nesrečo res povzročil on, in njegovi domači so to potrdili. Tudi priči, ki sta pomagali oškodovanki, sta potrdili, da je nesrečo povzročil on, in pozneje v preiskavi povedali še, da je Kopše očitne znake pijanosti kazal že takoj po nesreči.»Šlo je za hudo dejanje. Po eni strani gre razumeti, da ste bili v šoku in zato niste pomagali oškodovanki, a prav bi bilo, da bi prevzeli odgovornost. Vi ste se odločili drugače. Vendar, nekdo je ostal brez sorodnika. To je treba sankcionirati,« je na izreku sodbe aprila lani dejala sodnica. Zdaj je postala pravnomočna, a jo bo Kopše menda poskušal zrušiti na vrhovnem sodišču, kamor naj bi njegov zagovornik naslovil zahtevek za varstvo zakonitosti.