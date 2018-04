FOTO: Zgorelo devet novih avtomobilov

LENDAVA - V torek ob 16.15 se je na pomurski avtocesti pripetila nesreča, v kateri je zagorelo tovorno vozilo, ki je prevažalo devet novih osebnih avtomobilov. Zgodilo se je med priključkoma Dolga vas in Lendava proti Lendavi, zaradi gašenja požara in obravnave nesreče pa je bila avtocesta na omenjenem odseku kar dolgo zaprta, zato je nastal večkilometrski zastoj. Za osebna vozila je bil možen obvoz po regionalni cesti Dolga vas–Lendava. Kot smo neuradno izvedeli na kraju nesreče, je na tovornjaku španskih registrskih oznak s priklopnikom, na katerem so bila naložena osebna vozila, ki so bila najverjetneje namenjena na Madžarsko, razneslo pnevmatiko, kar naj bi se zgodilo že pri izvozu Dolga vas, nekaj sto metrov naprej pa je voznik tovorno vozilo le zaustavil.



Takrat je pnevmatika že močno gorela, požar pa se je hitro razširil na osebna vozila in jih večinoma uničil, ni pa zajel kabine vlačilca. Posredovali so gasilci PGD Lendava in IGE Lendava, in pogasili ogenj, odklopili akumulatorje ter očistili cestišče. Uradni vzrok požara in materialna škoda, ki je zagotovo velika, saj je priklopnik v celoti uničen, prav tako tudi devet novih avtomobilov, nista znana.