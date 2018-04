FOTO: Zaradi prometne nesreče je izgubil že 40.000 evrov

NOVO MESTO - Novomeščan Martin Božič je imel prometno nesrečo leta 2006. Življenje mu je temeljito spremenila, predvsem pa sodni mlini, v katere se je podal, da bi dokazal, da ni on tisti, ki jo je povzročil. A pri dokazovanju je le izgubil kup denarja in si močno načel zdravje.



»Tistega večera, bil je 8. maj 2006, sem se peljal s svojo škodo fabio iz smeri Metlike proti Novem mestu, do nesreče pa je prišlo pri Pogancih. Tovornjak, dolg 24 metrov, je peljal po ovinkasti cesti in se zaletel vame. Tam je ovinek oster, preglednost pa le kakšnih 30 metrov. Še kako dobro se spominjam, da je tovornjak sekal ovinek, ki ga zaradi svoje dolžine niti ni mogel speljati drugače. Zaprl mi je pot, jaz sem lahko le zaviral in se umikal. Po trku sem bil zaradi poškodb nezavesten, zato ne vem, kaj se je dogajalo na kraju nesreče. Imel sem zlomljena štiri rebra, nalomljeno grodnico, dobil sem tudi težak udarec v hrbet in vrat. Ko sem po 10 dneh prišel iz bolnišnice in začel zbirati dokumentacijo o nesreči, sem presenečen ugotovil, da naj bi bil po ugotovitvah policije krivec za nesrečo jaz. Voznik tovornjaka iz Avstrije je le rekel, da sem jaz peljal po levi, in to je bilo dovolj, da se je opral krivde, morda je za to dal celo podkupnino, jaz pa moram vsako stvar dokazovati,« je začel svojo grenko izkušnjo opisovati Martin Božič. Izračunal je, da je zaradi tega, ker so ga označili za krivca, izgubil več kot 40.000 evrov.

