KRIŽEVCI – Malo po 8. uri je med Bučečovci in Kupetinci voznik z osebnim vozilom zdrsnil v jarek.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila reševalcem nujne medicinski pomoči Gornja Radgona, ki so poškodovanca prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.