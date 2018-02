FOTO: To so posledice hude nesreče: ženske niso mogli več oživiti

OBREŽJE – Na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje se je okrog 8.30 zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, še trije udeleženci nesreče pa so poškodovani. Po prvih ugotovitvah policistov je 44-letni državljan Makedonije vozil audija slovenskih registrskih oznak proti Obrežju. Na mejnem prehodu je kljub zaviranju v dolžini več kot 70 metrov silovito trčil v varovalno ograjo pred stebrom nadstreška mejnega prehoda. V vozilu so bili poleg voznika še trije potniki.

Huda prometna nesreča na mejnem prehodu Obrežje. FOTO: PU Novo mesto

Pomoč zaman

Policisti postaje mejne policije Obrežje so poškodovanim udeležencem takoj priskočili na pomoč in s pomočjo defibrilatorja več kot 15 minut vse do prihoda reševalcev oživljali 58-letno žensko, državljanko Makedonije. Kljub takojšnji pomoči in trudu policistov in reševalcev je zaradi hudih poškodb umrla. Sedela je sicer na zadnjem levem sedežu in med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom.

Policija opozarja na nevarne razmere na cesti

Voznika in dva poškodovana potnika so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo, o nesreči pa sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki se je udeležil ogleda. Vse udeležence v prometu policija ponovno opozarja na zahtevne vozne razmere. »Hitrost vožnje naj prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, ampak tudi stanju cestišča, ki je lahko spolzko in poledenelo, in morebitnim slabšim vidljivostnim razmeram,« so sporočili iz PU Novo mesto. Policija opozarja tudi, da prilagodite varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred vami. »Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo treba nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe. V cestnem prometu naj bodo udeleženi le z dobro očiščenimi vozili in z vozili, opremljenimi s predpisano zimsko opremo,« so še dodali pri novomeški policijski upravi.