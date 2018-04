FOTO: V hudi prometni nesreči umrl motorist

LJUBLJANA – Nekaj pred 19. uro se je v Ljubljani na Cesti dolomitskega odreda zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi tovorno vozilo, osebno vozilo in motorist. Slednji je na kraju nesreče umrl, so potrdili na PU Ljubljana.



Po do sedaj zbranih podatkih policije sta v nesreči udeleženi dve vozili in motorist, ki je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče. Policisti na kraju še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila, na kraju nesreče sta se ogleda udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka, so sporočili iz PU Ljubljana.



Cesta Dolomitskega odreda pa je zaradi prometne nesreče v križišču z Vidičevo ulico še vedno zaprta, obvoz je možen po lokalnih cestah, so sporočili s prometno-informacijskega centra.